Bazı önlemler ile miteların ve bakterilerinin miktarının azaltabileceğini anımsatan Prof.Dr. Akçay, bunun için anti-alerjik yatak kılıflarının kullanılması, yatak odasında tekstil ürünlerinin en aza indirilmesi, halıların, kilimlerin ve pelüş oyuncakların kaldırılmasının önlemler arasında sayılabileceğini söyledi. Prof.Dr. Akçay, “Şunu bilmeliyiz ki mitelar, havada uçmaz, ev tozuyla hareket ederler. Bulundukları yüzeylere dışkılarlar. Aslına bakarsanız miteların dışkıları alerjik özelliktedir ve ev tozuna yapışarak hareket eder. Bu nedenle temizlik yapılırken toza yapışmış miteların dışkıları tozla birlikte havaya karışarak burun ve ağızdan vücuda girer. Vücuda giren mite alerjenleri özellikle genetik yatkınlığı olan çocuklarda alerjik reaksiyon ve hastalıklara yol açar" dedi.

SONBAHAR VE İLKBAHAR AYLARINA DİKKAT!

Prof.Dr. Akçay “Mitelar nem oranının yüzde 50 ve sıcaklığın 18 °C'nin üzerinde olduğu ortamları tercih ederler. Miteların çoğalması için ideal ısı 25-30 °C, nem oranı ise yüzde 70-90’dır. Nem oranının yüzde 50 altında olduğu ortamlarda akarlar uzun süreli yaşayamaz. Bu nedenle genelde deniz kenarına yakın bölgelerde daha fazladırlar.

YAZ DÖNEMLERİNE ÇOĞALAMAZ VE YAŞAYAMAZLAR

Evlerde yılın her döneminde akar bulunur. Yine de akarların en sık görüldüğü iki dönem eylül-ekim ve nisan-mayıs aylarıdır. Akarlara alerjisi bulunan hastalarda yılın her döneminde belirtiler görülse de bu iki dönemde şikayetlere daha sık rastlanır. Yaz döneminde ise miteların etkisi çok azalır çünkü mitelar yaz dönemlerinde çoğalamaz ve yaşayamaz.”

Evde buhar ve nem makinesi kullanmayın çünkü...

Ev içindeki nemi ve rutubeti azaltamanın yollarını anlatan Prof.Dr. Akçay, "Özellikle evlerin en nemli yeri olan banyolara dikkat çekilmeli ve buralarda gerekli yalıtım önlemleri alınmalı. Aslına bakarsanız evlerde buhar makinesi ve nemlendiricinin kullanılmasını uygun bulmuyoruz. Özelikle yatak odalarında buhar yapılmamalı. Öte yandan soba ve peteklerin üzerine ıslak bez ve su koyulmamalı. Nem oranı yüzde 65 üzerinde olan evlerde nem azaltıcı cihazlar kullanılabilir. Oda ısısındaki nem oranı yüzde 40-50 arasında tutulmaya çalışılmalı” dedi.