Kocaeli Anneleri’nden 2 yılda 2 büyük Proje

Proje tanıtım toplantısına; Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri Feyza Çetinkaya, Serap Korkmaz, Evrim Sarıkaya Sıradağlı, Özlem Çetindağ, Seda Hapeloğlu, Aysun Gümüşkaya’nınyanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’in eşi Hayriye Cinbir, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sadık Akar, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü’nün eşi Ümmühan Hülagü, dernek üyeleri, çok sayda davetli ve STK üyeleri katıldı.

“6 DERSLİKTEN OLUŞACAK”

Program açılış konuşmasını gerçekleştiren Dernek Başkanı Hande Kaya; “Bahsettiğimiz anaokuluprojemiz, birlikten kuvvet doğar ilkesi çerçevesinde hayırseverlerin desteğiyle hayata geçecek bir sosyal sorumluluk projesidir. 15. Kolordu İlkokulu’nun atıl durumdaki 1 No’lu binasının anaokuluna dönüştürülmesi projesi için hazırlanan protokolü; Kocaeli Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Fehmi Rasim Çelik’in katılımıyla imza altına aldık. Anaokulumuz tamamlandıktan sonra Kocaeli Valiliği’ne devredeceğiz. 6 derslikten oluşacak okulumuzda ikili (sabahçı ve öğlenci) eğitim yapılacak. Okulun 2020 Haziran’ında tamamlanması ve 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine yetiştirmeyi planlıyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte bu güzel projenin heyecanını yüreğimizde taşırken, okula ismimizin verilecek olmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çıktığımız yolda bizlerden desteğini esirgemeyen ilimizin çok değerli kurumlarına, firmalarına, küçük büyük katkı sağlayan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. “ dedi.

“KOCAELİ ANNELERİ ÇOK GÜÇLÜ BİR STK”

Kaya’nın ardından kürsüye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Figen Büyükakın, “Bildiğiniz üzere dünyamız sürekli değişiyor ve farklı yönlere evriliyor. Bu değişim içinde güçlü sivil toplum kuruluşları çözülmesi gereken zorlu sorunlarda bizim karşımıza çare olarak çıkıyor. Kocaeli için de Kocaeli Anneleri’ni güçlü bir STK olarak görüyoruz. Küçücük iyilikler büyük mutlulukların habercisi olabilir. Kocaeli Anneleri Derneği hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin yaptıkları çalışmalar ile küçük iyilikleri çoğaltıyorlar. Yaptıklarını yapacaklarının teminatı olarak görüyorum. Bu nedenle kendilerini kutluyorum. Bu şekilde güçlü STK’lar olursa Kocaeli çok daha güzel bir şehir, mutlu şehir haline dönüştürebiliriz” ifadelerini kullandı.

PLAKET TAKDİMİ

Anaokulu projesine tanıtım toplantısı, okulun yapımına destek olan hayırseverlere plaket takdimi yapılarak sona erdi.

ALTIN SPONSORLUK DESTEKÇİLERİ

Altın sponsorluk destekçilerinden; “Ford Otomotiv İnsan Kaynakları Müdürü Oya Başak Akyol, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Çiğdem Şenüçler,Uğur Okulları Başiskele Kampüsü Kurucu Müdürü Necip Katırağ, Aygen Otomotiv-Sigorta şirket sahibi Aysun Gümüşgöz, Özel Kocaeli Aile Danışmanlığı Merkezi şirket sahibi Tanju Ekinci, İkizler Toprak Sanayi şirket sahibi Tümer Uslu, Naci Mahmut Tamyüksel, Hira Demir Çelik Sanayi ve Almina Demir Çelik Sanayi’den Özlem Çetindağ’ a plaketleri takdim edildi”

GÜMÜŞ SPONSORLUK DESTEKÇİLERİ

“Kostaş Kocaeli şirket sahibi Nesrin Cankara, Kav Otomotiv şirket sahibi Çağlar Bıçak, 41 Burda Avm Müdürü Leyla Bal, Taşdelen Su ve İçecek San. şirket sahibi Seda Çağlayan, Aven Kuaför Muhittin Yiğit, Yonca Yapı Denetim şirket sahibi Doğukan Çağlayan, More Contract A.Ş. Zafer Ertürk, Ensar Alüminyum şirket sahibi Harun Sarıdoğan, Robo Otomasyon şirket sahibi Haluk Özcan, Yalgın Metal Balans Sanayi şirket sahibi Selami Yalgın, Diva Garden Elif Güney, TED Kocaeli Koleji Müdürü Orkun Işık, Bilgi Küpü Eğitim Kurumları, Tuncay Emir Eğitim Kurumları’na plaketleri takdim edildi”

Düzenlenen kahvaltı organizasyonundan elde edilen gelirin tamamı da anaokulu projesi için kullanılacak. Ayrıca bu eğitim yuvasının yapımına destek sunmak isteyen tüm yardımseverler bağış için dernek ile temasa geçebilirler. Sponsorluk alımına okulun yapımı için gerekli bütçe toplanana kadar devam edilecek.