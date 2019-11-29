“Uzan’ın masumiyetine hep inandık”

2009 yılında Türkiye’yi terk eden, iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan’ın Türkiye dönüşü ve yeniden yargılanması hakkında kurucusu olduğu Genç Parti, İstanbul Ataşehir’de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara, Genel Merkez Teşkilatma Başkan Yardımcısı, Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu il yönetimi, disiplin kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve teşkilatlar katıldı.

“26 HAKİMİN 16’SI FETÖCÜ”

Yurt dışında olan Cem Uzan toplantıya telefon bağlantısı ile katıldı. Uzan yaptığı konuşmada, “En zor günlerde partiyi ayakta tutan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Genç Parti kurulduğunda hızla büyüdü daha sonra ise büyük bir komploya kurban gitti. Çok zor günler geçirdik, halen de zor günler geçirmekteyiz. Bu süreçte dimdik ayakta duran bütün partililere sonsuz teşekkürler ediyorum. Mahkemelere yapılan başvurular çok vahim bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’den çıktığım gün benimle ilgili bir tane mahkeme kararı yoktur. 26 hakimin dosyalarımın altında imzası var bunun 16’sı FETÖcü. Bunların mahkeme kararlarıyla yargılanıp FETÖ’cülükleri teyit edildi. Sabah 5’lerde masum insanların evlerinden alınıp, hapislere atıldığı bir süreç geçirdik. Senelerce suçlama dosyaları bekletildi. Böyle bir yolda böyle bir özgürlüğe inanan bir partiyiz. Ben son nefesime kadar devletimin ve milletimin emrindeyim” dedi.

“DÖNÜŞÜ İLE İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI”

Genç Parti Hukuk Müşaviri ve parti sözcüsü Metin Altmışkara ise Uzan hakkında yaptığı açıklamada, “Cem Uzan siyasete girişinin bedelini tüm aile fertleriyle birlikte çok fazla ve ağır ödemiştir. Uzan ailesine karşı FETÖ tarafından büyük bir ustalıkla komplo yapılmıştır. 50 yıllık bir grup ve holding ortadan kaldırılmıştır.Mahkum olmuşlar ve ihraç edilmişlerdir. Yeniden yargılama konusunda mahkemelere dün itibarıyla başvurular yapılmıştır. Türkiye'ye dönüşü ile ilgili hukuki süreci başlatmıştır. Yargılamaların yenilenmesi talepli müracaatlarda bulunmuştur. Tarafsız hakimlerle yargılama yapılacağına inancı sonsuzdur” dedi.

“KONGRE HAZIRLIĞI VARDIR”

Cem Uzan’ın en kısa sürede gelmek istediğini söylediğini ileten Altmışkara, “ Dün yaptığımız başvuruların beklenmesinin uygun olacağı kanaatinde kendisi. Bu yargılamalar yarın bitse bizim için mahkeme kararları, benzetmemi mazur görün, genel başkanın uçak biletleri mahiyetindedir. Kendisinin devletine ve milletine hizmete hazır olduğu iradesidir. Yaklaşık 15 gün ya da 1 ay arasında bu kararların sonuçlanacağını düşünüyoruz. Sonuçlanır sonuçlanması gelecektir” ifadelerinde bulundu. Ayrıca Altmışkara partinin durumu hakkında da, “Kongre hazırlığı vardır. Ülkede bir erken seçim kararı yok. Fakat Parti olarak her zaman seçime hazırız” şeklinde konuştu.

“UZAN’IN MASUMİYETİNE HEP İNANDIK”

“Genel başkanımızın haksız ve yersiz verilen davalarının, mahkumiyet kararlarına yönelik, dün adliyelere verilen yeniden yargılanma dilekçesinin kamuoyuyla paylaşıldığı basın toplantısına her türlü zorluğa ve iş gününe rağmen katılan ilçe başkan ve yönetim kurullarına teşekkür ediyorum” diyen Genel Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Kocaeli İl Başkanı İbrahim Altınoğlu gazetemize yaptığı açıklamada, “Cem Uzan’ın masumiyetine hep inandık. Bugün de inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda ülkesine dönerek siyaseten hazır olan Genç Partisi ile ekonomi politikalarını hayata geçirerek hizmet edeceğine de inancımız tamdır” şeklinde konuştu.