İMEAK DTO Kocaeli'nin Kasım meclis toplantısına Yaşar Çakmak konuk oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi kasım ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Kürşat Bal Başkanlığında yapıldı. Kasım ayı meclis toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İMEAK Deniz Ticaret Odası 37. Komite Gemi Brokerleri ve Navlun Komisyoncuları Meslek Komitesi Başkanı Kaptan Semih Dinçel, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Selahattin Kabadayıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra, İzmit, Derince, Körfez Koordinatörü Abdullah Köktürk de konuk oldu.

DOĞUSEL: “KOCAELİ, BİR DENİZ KENTİ”

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel’in konuşmasıyla başladı. Doğusel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin kente bakışını ve kent için hedeflerini ortaya koydu. ”Doğusel, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ı kasım ayı meclis toplantısında görmekten mutluluk duyduklarını belirtip, “Büyükşehir Belediyemiz “Mutlu Şehir” vizyonunu hayata geçirmek için çabalamakta. Mutlu Şehir” için spordan sanata, ulaşımdan istihdama kadar birçok sorunun çözümü için çabalamak elzem. Fakat bu vizyon için atlanmaması gereken bir gerçek var, o da deniz. Çünkü Kocaeli bir deniz kenti. Bir tarafımız Marmara, bir tarafımız Karadeniz. Türkiye’de çok deniz kenti var. Fakat bir ilçesi hariç tüm ilçeleri denize kıyısı olan az kent var. Bu yüzden Kocaeli’nin deniz açısından kıymetini daha çok bilmeliyiz. Oda olarak denizle ilgili kısımlarda da sizleri destekleyeceğiz. Sizlerin yaptıklarınıza yardımcı olmak, 'Mutlu Şehir' projesine destek olmak istiyoruz. “ dedi.

DIŞ KÜLTÜRLERE KENTİMİZİ AÇMAMIZ GEREK

Konuşmasına Doğusel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de desteklediği Marmara Boat Show hakkında bilgi vererek devam etti. “Sizlerin kent için yaptığı çok güzel çalışmalar var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Öncelikle denizcilik müzesi olayı çok önem arz ediyor. Her yerde yapmış olduğunuz yüzme havuzları bizler için çok önemlidir. Bizler müfredata, denizcilikle ilgili öğrenilebilecek en basit düzeyden başlayan, eğitim yaşını ufaltarak, herkesin içindeki denizi çıkartıp denize olan bakış açımızı değiştirmek istiyoruz. Aramızda balıkçı arkadaşlarımız var. Sizlerin denizi temizlemek için neler yaptığınızı, denizi temizleyerek, gerek mavi bayraklı plajlar ve gerekse de balıklandırma ile ilgili çabalarınızı, hepsini bizler biliyoruz ve huzurunuzda sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Denizciliği bütün olarak algılamak zorundayız. Biz Kocaeli kentinden alan değil, denizciler olarak Kocaeli kentine veren olmak istiyoruz. Kent için yaptığımız en önemli çalışmalardan biri 22 Ocak’ta olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin de desteklediği Marmara Boat Show yapılacak. Dış kültürlere kentimizi açmamız gerekmektedir. Bizi tanımaları, ‘Denizci Millet, Denizci Ülke, Denizci Kocaeli’ derken, dışarıdakilere de Kocaeli’nin ne derece büyük olduğunu ve denizcilikle ilgili olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bizlerin hayalleri var, biz artık Marmara Boat Show’da yeni model teknelerin lansmanını yapacağız.” dedi.

ÇAKMAK: “DENİZDEN AYRI OLMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ”

Doğusel’in ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak söz aldı. Çakmak, “Denizden ayrı olmamız asla düşünülemez” vurgusu yaparken “Kocaeli sanayinin başkenti, aynı zamanda turizmin de başkenti, Karamürsel, Gölcük, Kartepe, Başiskele, Kandıra, Körfez, Derince bir tarafta göl var bir tarafta tepesi var, iki tarafta denizi var. Donanma da burada, 35 tane liman da burada.

Dünyada gezdiğim şehirlerde şunu fark ettim, kendisinden övgüyle bahsedilen, turizm açısından gelişmiş olan şehirlerin istisnasız hepsi deniz kenarında, ya da içinden güzel bir nehir geçiyor. Su, şehre canlılık katıyor. Su sesi insanı dinlendirir. Sizin iştigal alanınız, hem mesleğinizi yaptığınız hem de ruhumuzu dinlendirdiğiniz bir alan. Deniz insanın ufkunu açar. Barbaros’un torunlarıyız, Akdeniz’e, Karadeniz’e, hatta Hint Okyanusu’na açılmış bir milletiz. Bizim denizden ayrı olmamız asla düşünülemez. Denizlerin, okyanusların üzerinden inanılmaz büyük bir ticaret devam ediyor. Denizlerimizde, Ereğli’de, İzmit’te en güzel balıkçılık burada yapılıyor, su sporları yapılıyor. Şehrimizin bütün ilçelerinde, bir tanesi hariç deniz var. Denizle ilgili etkinliklerin hepsi renkli, canlı. Yüzme yarışları, balıkçılıkla ilgili programlar, hepsine katıldım, bundan sonra da katılmaya devam edeceğim. “ dedi. Çakmak, İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin denizle ilgili, deniz ticaretiyle ilgili, her türlü taleplerine, paylaşımlarına açık olacağını söyledi. Sözlerini “Şehrimizi, Türkiye’nin ve hatta dünyanın kavuştuğu bir şehir haline getirelim.” diyerek tamamladı.

“NAVLUNLAR BU HAFTA BİRER DOLAR AŞAĞIDA”

Konuşmaların ardından, İMEAK Deniz Ticaret Odası 37. Komite Gemi Brokerleri ve Navlun Komisyoncuları Meslek Komitesi ve Gemi Brokerleri Derneği Başkanı Kaptan Semih Dinçel, Navlun Piyasaları konusunda bir sunum yaptı. 2018-2019 yılları arasında Navlun Piyasalarının durumu hakkında bilgi veren Dinçel, 2019’a kuru yük piyasalarının kötü başlatıldığını belirtirken, 2018 yazından itibaren piyasalara 2019 üçüncü çeyreğine kadar yavaşlamanın olduğunu ve kötü senaryoların pompalanmaya başladığını ifade etti. Nehir gemilerine olan talebin zayıf olduğunu söyleyen Dinçel, Rus Buğdayı ithalatımızdaki zayıflamanın buna sebep olduğuna vurgu yaptı ve navlunların bu hafta birer dolar aşağıda olduğunu da sözlerine ekledi.

KONUKLAR SÖZ ALDI

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi’nin kasım ayı meclis toplantısı konukların kısa konuşmalarıyla devam etti. Üyelere bilgilendirmelerde bulunuldu.

Anadolu Ekspo Fuarcılık Bölge Müdürü Mehmet Dağlaroğlu da konuk olduğu meclis toplantısında, 22-26 Ocak 2020 tarihleri arasında, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezinde gerçekleşecek olan Marmara Boat Show için meclis üyelerine kısa bir bilgilendirme yaptı.

Kocaeli Surfcasting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği üyeleri, 2-3 Kasım tarihlerinde, gerçekleştirilen ve ana sponsorluğunu İMEAK DTO Kocaeli’nin üstlendiği 3. Uluslararası Surfcasting Olta Balıkçılığı Yarışması’nda gerçekleştirilen etkinlikleri üyelerle paylaştı. Kocaeli Surfcasting Sportif Olta Balıkçılığı Derneği’nin proje ve planlamalarını aktardı. Mecliste, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar da yerel denizciliğin son durumu hakkında bilgiler paylaşırken yine konuklardan Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Yalaz da denizcilik eğitimi ile ilgili çalışmaları anlattı.