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Ziynet eşyası ve silah çalan şahıslar tutuklandı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde iki evden hırsızlık yaparak ziynet eşyası ve ruhsatlı silah çalan 2 şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesinde iki evden ziynet eşyası ve ruhsatlı tabancanın çalınması sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonrasında polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından hırsızlık yapan şahıslar tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunan G.V. isimli şahıs Kocaeli’de, K.Y. ise İstanbul’da yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalınan ruhsatlı silah ve mermiler ele geçirildi. Sakarya’ya getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 12:37 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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