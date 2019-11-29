Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:43 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:48 TSİ

Cevdet Seyran'ın acı günü

Yağız Kebap’ın sahibi Cevdet Seyran’ın babası Mehmet Ali Seyran hayatını kaybetti
mask

İzmit’te bulunan Yağız Kebap’ın Cevdet Seyran’ın babası Mehmet Ali Seyran vefat etti. 90 yaşında hayatını kaybeden Seyran’ın cenazesi, Köseköy 17 Ağustos Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve yakınlarına sabır dileriz...

Bugün 12:43 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Acil kan aranıyor! mask
Acil kan aranıyor!
Ekşi kardeşlerin acı günü... mask
Ekşi kardeşlerin acı günü...
Özdilek’ten Beklenen Kampanya! “Kazançlı Hafta Sonu” 28 Kasım - 1 Aralık mask
Özdilek’ten Beklenen Kampanya! “Kazançlı Hafta Sonu” 28 Kasım - 1 Aralık
Hayriye Ekşi son yolculuğuna uğurlandı mask
Hayriye Ekşi son yolculuğuna uğurlandı
Baroya 5 yeni avukat mask
Baroya 5 yeni avukat
Nurhak öğretmene sürpriz kutlama mask
Nurhak öğretmene sürpriz kutlama
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Hüseyin Gülaçtı tahliye edildi mask
Hüseyin Gülaçtı tahliye edildi

GALERİ

Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
BEĞEN
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL