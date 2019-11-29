Cevdet Seyran'ın acı günü

İzmit’te bulunan Yağız Kebap’ın Cevdet Seyran’ın babası Mehmet Ali Seyran vefat etti. 90 yaşında hayatını kaybeden Seyran’ın cenazesi, Köseköy 17 Ağustos Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kocaeli Gazetesi olarak ailesi ve yakınlarına sabır dileriz...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz