İzmit’te yaşayan Havva Erkul ile Ragıp Erkul çiftinin doğduğu günden beri ilaç tedavisi gören ve kalbinde 4,5 milim delik olan küçük çocukları Melih Erkul (5), İstanbul Başkent Üniversitesi’nde anjiyo oldu. Sürekli ilaç tedavisi gören fanatik Fenerbahçeli Erkul’un kalbindeki delik nedeniyle ameliyat olması gerekiyor. 5 Aralık tarihinde açık kalp ameliyatı olacak küçük Melih’in tek hayali Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’i görmek.
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Minik Melih’in tek hayali Volkan Demirel’i görmek
Doğduğu günden beri kalbinde 4,5 milim delik olan ve ilaç tedavisi gören 5 yaşındaki Melih Erkul 5 Aralık’ta açık kalp ameliyatı olacak. Minik Melih’in tek hayali ise Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’i görmek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz