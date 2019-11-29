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Minik Melih’in tek hayali Volkan Demirel’i görmek

Doğduğu günden beri kalbinde 4,5 milim delik olan ve ilaç tedavisi gören 5 yaşındaki Melih Erkul 5 Aralık’ta açık kalp ameliyatı olacak. Minik Melih’in tek hayali ise Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’i görmek.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İzmit’te yaşayan Havva Erkul ile Ragıp Erkul çiftinin doğduğu günden beri ilaç tedavisi gören ve kalbinde 4,5 milim delik olan küçük çocukları Melih Erkul (5), İstanbul Başkent Üniversitesi’nde anjiyo oldu. Sürekli ilaç tedavisi gören fanatik Fenerbahçeli Erkul’un kalbindeki delik nedeniyle ameliyat olması gerekiyor. 5 Aralık tarihinde açık kalp ameliyatı olacak küçük Melih’in tek hayali Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’i görmek.

Bugün 13:25 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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