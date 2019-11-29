Minik Melih’in tek hayali Volkan Demirel’i görmek

İzmit’te yaşayan Havva Erkul ile Ragıp Erkul çiftinin doğduğu günden beri ilaç tedavisi gören ve kalbinde 4,5 milim delik olan küçük çocukları Melih Erkul (5), İstanbul Başkent Üniversitesi’nde anjiyo oldu. Sürekli ilaç tedavisi gören fanatik Fenerbahçeli Erkul’un kalbindeki delik nedeniyle ameliyat olması gerekiyor. 5 Aralık tarihinde açık kalp ameliyatı olacak küçük Melih’in tek hayali Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel’i görmek.