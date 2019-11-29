Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:29 TSİ- Gündem G: Bugün 16:40 TSİ

İşyerlerine ruhsat ve fiyat etiketi denetimi

Zabıta Daire Başkanlığı ile Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, işyerlerine yönelik ruhsat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi
mask

Kocaeli’de vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarına aralıksız sürdüren Büyükşehir Zabıta ekipleri, işyerlerine yönelik denetim ve kontrolleri ihmal etmiyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki sorumluluk sahasında bulunan işyerlerine ruhsat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde evrakları eksik olan, fiyat etiketleri bulunmayan, reyon ve kasa fiyatları farklı olan işyerlerine gerekli uyarılar ve cezalar verildi.

RUHSAT DENETİMLERİ İL GENELİNDE YAPILIYOR

Kocaeli’nin birçok yerinde çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekipleri, özverili çalışmalarını sürdürüyor. Denetim ve kontroller kapsamında ekipler, işyerlerinde ruhsat ve evrak denetimlerinde bulunuyor. Ruhsatsız olan veya evraklarında eksikleri bulunan işyerlerine gerekli işlemler anında uygulanıyor.

REYON VE KASA FİYATLARININ KIYASLANMASI

Yapılan kontroller çerçevesinde, ekipler tarafından mağazadaki ürün etiketlerinin üzerinde yazan fiyatla, kasadaki fiyatın aynı olup olmadığının kontrolü yapılıyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması acısından önem taşıyan bu kontroller, vatandaşların alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapmalarını sağlıyor. Gerçekleştirilen kontrollerde kurallara uymayan mağazalara cezai işlem uygulanıyor. Yapılan bu kontroller, mağazada alışveriş yapan vatandaşlar tarafından takdir topluyor.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLMALI

Mağazalardan alışveriş yapılırken, reyondaki ürün fiyatıyla kasadaki ürün fiyatının farklı olması vatandaşların maddi acıdan kayıp yaşamasına neden oluyor. Fiyat etiketi kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, fiyat etiketlerinin reyon ve kasada aynı olması hususunda vatandaşların dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Ekipler vatandaşın maddi kayıp yaşamamasının önemine vurgu yaptı.

Bugün 13:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Üzülmez’le tartışan Araç görevden alındı mask
Üzülmez’le tartışan Araç görevden alındı
Bankalardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak mask
Bankalardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor!
Deprem istasyonunda şaşırtan görüntü! mask
Deprem istasyonunda şaşırtan görüntü!
Halka satışı yasaklandı! mask
Halka satışı yasaklandı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!

GALERİ

İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL