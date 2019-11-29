Bingöl: ADD başkanlığından istifa edip aday olmayı düşünüyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK toplantısı sonrası belirlenen Olağan Kurultay Takvimi’nin ardından 8 Kasım – 1 Aralık tarihleri arasında mahalle delegeleri, 14 Aralık 27 Ocak 2020 tarihleri arasında ise ilçe kongrelerinin yapılacağı bildirilmişti. CHP İzmit’te 9 Kasım tarihinde başlayan mahalle delege seçimleri geçtiğimiz günlerde sona ererken köylerde ise seçimler devam ediyor. Bir diğer yandan resmi olarak adaylığını açıklayan mevcut ilçe başkanı Hakan Çakar’ın ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl, İzmit’e aday olacağını açıkladı.

“EKİPLEŞME VAR”

Bingöl söz konusu adaylığıyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Daha öncesinden delege seçimlerinde bir hazırlığımız vardı. Genç bir ekiple zaten hareket ediyorduk. Yüksek ihtimalle aday olacağım. Bekirpaşa bölgesinde etkin bir ekiple hareket ediyoruz. Genç mühendis, mimar arkadaşlarımızdan oluşuyoruz gençlik kollarından yetişme. Önceki dönem gençlik kolları başkanlarımızla istişare halindeyiz. Parti büyüklerimizle istişare halindeyiz. Delege seçimlerinden daha güçlü çıkmayı bekliyorduk ama gördüğümüz tabloda hiç kimse delege seçimlerinde tamamen kendine ait çıkmadı. Herkesin parçalı bulutlu bir gücü, ekipleşme var” dedi.

“TABANDA RAHATSIZLIK VAR”

Adaylar ve aday olacağı öne sürülen isimler hakkında da konuşan Bingöl, “Biz genciz, eğitimliyiz, projeciyiz. ADD ve CHP’de yaptığımız etkinlikler, projeler büyük yankı almıştı. Ayrıca bize karşı bir tepki yok. Mevcut ilçe başkanına karşı parti tabanında rahatsızlık var onun farkındayız. Nazım Gençtürk sevdiğimiz bir arkadaşımız ancak parti tabanında, delegasyonda karşılığını göremedik. Orhan Dönmez’in de ismi geçiyor ama hem yaşının vermiş olduğu bir durgunluk hem de yıpranmışlığı var. Tüm bunları değerlendirdiğimizde yeni, genç, projeci bir ekibin aday olması fikri ağır bastı. Görüşmelerimiz sürüyor. Ben kendim Yenişehir mahallesindeyim. Yahya Kaptan’dan sonra ikinci en büyük delegesi olan mahalle” ifadelerinde bulundu.

“SOMUT BİR ŞEYLER ORTAYA KOYACAĞIZ”

ADD’den istifa edeceğini belirten Bingöl, “Ben ADD başkanıyken CHP ilçe başkan adayı olabilirim ama bunun etik olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla diğer derneklerde de aynı şekilde eleştirilerim oldu. Biraz daha işi kesinleştirip, sonrasında ADD başkanlığından istifa edip aday olmayı düşünüyorum. Tamamen net yola çıktığımız zaman gerekeni yapacağız. Ben çıktım adayım demek yerine biraz daha yapacaklarımıza dair somut bir şeyler ortaya koymak istiyoruz. Şansımız, hem gençlik kollarından gelme hem de genç mühendis, mimar arkadaşlarımızla hareket ediyoruz” dedi.