Kocaeli'ye o gün kar geliyor!

Mevsim normallerini üzerinde hava sıcaklığının yaşandığı günlerin adından Kocaeli’de artık kış kendini iyice hissettirmeye başladı. Kocaeli yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ŞİDDETLİ YAĞMUR
İlimizde dün aralıklarla yağmaya başlayan bugün sabah saatlerinde de devam etti. Yarın ise kuvvetli gök gürültülü sağmak yağmur bekleniyor. Beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise 12 derece olacak. Pazar günü ise yağmurun yer yer hafif şekilde etkili olması bekleniyor. Kocaeli yeni haftaya parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Salı günü ise yeni bir yağışlı hava etkili olacak. Salı ve Çarşamba günü kent genelinde şiddetli yağmur bekleniyor.
SALI GÜNÜ KAR BEKLENİYOR
Meteoroloji’nin son hava tahminlerine göre Kocaeli’nin en yüksek noktası olan Kartepe’de, Salı günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü kar yağışını etkisini artıracağı belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz