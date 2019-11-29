Körfezliler o alt geçitten çok şikayetçi!

Kocaeli’de bir süredir devam eden sıcak hava dün itibariyle yerini yağışlı havaya bıraktı. Dün aralıklarla yağan yağmur Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından bu sabah saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti.
ALT GEÇİT GÖLE DÖNÜŞTÜ
Yağmurun yağması ile birlikte Körfez'de Atalar Mahallesi Alaaddin Yüksel Caddesi'ndeki alt geçit adeta bir göle dönüştü. Alt geçitten geçen araçlar ve vatandaşlar su yığınında güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşlar yetkililerin yıllardır konuyla ilgili bir çözüm bulamamasından şikayetçi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz