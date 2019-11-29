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Özel Seymen Eğitim Kurumları KidZania Edutainment Zirvesi'ne katıldı

Özel Seymen Eğitim Kurumları geleceğin eğitim modelleri ve geleceğe yatırım yapan markalarını konuşmak üzere KidZania Edutainment Zirvesi'ne katıldı
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Geçtiğimiz yıl dünyada ilk kez KidZania İstanbul'da gerçekleştirilen Edutainment Zirvesi, ikinci yılında geleceğin eğitim modelleri ve geleceğe yatırım yapan markalarını konuşmak üzere alanında uzman isimleri bir araya getirdi. KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur'un ev sahipliğinde gerçekleşen zirvede; KidZania Global Başkan Yardımcısı Hernan Barbieri, KidZania Global Eğitim Direktörü Dr.Ger Graus OBE, Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar ve Oxford University Press Türkiye PD Koordinatörü Christopher Sheen yer aldı.

GELECEĞİN EĞİTİM MODELLERİ TARTIŞILDI

Özel Seymen Eğitim Kurumları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Engin Yılgın’ın da katıldığı Oxford University Press Türkiye co-sponsorluğunda gerçekleşen zirvenin ikinci gününde geleceğin eğitim modelleri tartışıldı.Yabancı Diller Bölüm Başkanı Engin Yılgın, katıldığı programda Özel Seymen Eğitim Kurumları mezunu olan KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken mezun öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

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