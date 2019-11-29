Okul sporları geri sayıma başladı!..

Kocaeli Okul Sporları İl Tertip Kurulu ve İlçe Tertip kurulları 2019 - 2020 Eğitim ve Öğretim yılı Faaliyet programı ve uygulama esasları hakkında toplantısını Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar başkanlığında yaptı. Toplantıda, yeni sezonda uygulanacak esaslar ve çevre ilçelerde yapılan toplantılarla ilgili son değerlendirmeler masaya yatırıldı ve gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi.