U16 Kocaeli Yıldız Kızlar Basketbol Ligi tüm hızıyla sürüyor. Karamürsel’de oynanan maçta Karamürsel Gençlikspor Kulübü, Gebze’nin Yıldızları Kulübü’nü 62-58 yenerken zorlandı ama son periyotta sonuca gitmeyi bildi. Turgut Taşçı, ekibini kutladı.
Bugün 15:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:07 TSİ
Karamürselli kızların fendi Gebze’nin Yıldızları’nı yendi 62-58
U16 Kocaeli Yıldız Kızlar Basketbol Ligi tüm hızıyla sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz