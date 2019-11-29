Futbol hakemlerimizin ‘büyük’ ziyareti

TFFHGD Kocaeli Şube Başkanı Avukat Özhan Kurt ve yönetim kurulu üyeleri Samet Malkoçoğlu, Serkan Yılmaz, Zülfikar Akça, Ömer Karaman, Fevzi Tok ve Halim Yılmaz, Genel Başkan ve TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı’yı ziyaret etti. Samimi ortamda geçen ziyarette karşılıklı hediyeler verildi. Kurt “Hoş sohbeti ve misafirperverliği için genel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tüm üyelerimize selamları vardır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz