Voleybolcu başkan göz doldurdu

Spordan gelen Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, voleybol sahasında adına yakışır bir performans sergiledi. Kandıra Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakada başkan Turan’ın yanı sıra Kandıra Garnizon Komutanı Piyade Albay Semih Koç, Kandıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Dombaycı, Kandıra İlçe Spor Müdür Vekili Ercan Güneş ve sporsever vatandaşlar ter döktü. Takımlar arası sıkı bir rekabetin gözlendiği karşılaşmada, centilmenliği elden bırakmayan oyuncular, hünerlerini sergiledi.