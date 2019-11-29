Efeler’e yan bakılmıyor

İlimizi Türkiye Voleybol 1. Ligi’nde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki 7. maçında 6. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. Ligde oynadığı maçlarla adından sıkça söz ettiren ve ligdeki liderliğini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor erkek voleybol takımı,1881 Düzce Belediye deplasmanındanda galip gelmeyi başardı. Mavi beyazlı temsilcimiz Düzce temsilcisini 3-1’lik skor ile geçmeyi başardı.

BURSA TEMSİLCİSİNİ AĞIRLAYACAKLAR

Zorlu Düzce deplasmanından galip ayrılan Büyükşehir Kağıtspor takımında açıklamada bulunan başarılı teknik adam Adil Ok “Düzce deplasmanı bizim için zorlu bir sınavdı. Bu sınavdan gelip geldik. Galibiyetin rehavetine kapılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu maçı da başarıyla geçen ekibime teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta evimizde Bursa temsilcisi Tofaş Spor ile mücadele edeceğiz. Hedefimiz yolumuza hız kesmeden devam etmek ve liderliğimizi sürdürmek” dedi. Temsilcimiz bugün 14.00’te başlayacak maçta, İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda Bursa Tofaşspor takımını konuk edecek.