Bu maç Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda hafta başı oynanacak. Grubun diğer üç maçı ise üç maç bugün oynanacak. İkinci sırada 17 puanla zirveyi zorlayan ve şampiyonluğa oynayan Arslanbey GB, Derince Sentetik halı sahada, üçüncü sırada bulunan Çınarlıspor’a konuk olacak. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Dördüncü sırada yer alan Başiskele Damlarspor ise İhsaniyespor’u konuk edecek. Bu maç saat 17.00’de başlayacak. Müsabaka Ş.BNB. Arsan Kulaksız Stadı’nda oynanacak.
Bugün 15:10 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:12 TSİ
Süper Lig A’da sıcak mesai
Kocaeli Süper Amatör Lig (SAL) A Grubu’nda bugün 3 statta üç maç oynanacak.19 puanla lider olan Diliskelespor, Gebze Hidropaks Tayfunspor ile son derece kritik maçını pazartesi günü saat 19.30’da yapacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz