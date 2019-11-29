Süper Lig A’da sıcak mesai

Bu maç Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda hafta başı oynanacak. Grubun diğer üç maçı ise üç maç bugün oynanacak. İkinci sırada 17 puanla zirveyi zorlayan ve şampiyonluğa oynayan Arslanbey GB, Derince Sentetik halı sahada, üçüncü sırada bulunan Çınarlıspor’a konuk olacak. Müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Dördüncü sırada yer alan Başiskele Damlarspor ise İhsaniyespor’u konuk edecek. Bu maç saat 17.00’de başlayacak. Müsabaka Ş.BNB. Arsan Kulaksız Stadı’nda oynanacak.