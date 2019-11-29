Herbalife Nutricia Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor, bugün ligin güçlü ekiplerinden Ardana temsilcisi Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile saat 17.00’de başlayacak maçta karşılaşacak. Milli maç arası ve deplasmanlar derken kentten uzak kalan ekibimizle hasret gidereceğiz. Maç İzmit Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Bugün 15:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:14 TSİ
Perilerimizi özlemiştik!..
İzmit Belediyespor, bugün ligin güçlü ekiplerinden Ardana temsilcisi Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ile saat 17.00’de başlayacak maçta karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz