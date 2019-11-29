Kocaeli Güneşspor rekor kırdı

Sezon bitimine daha 6 hafta varken şampiyonluğunu ilan eden takım, ligin bitimine bir hafta kala da rekorunu kırdı. Kocaeli Güneşspor, önceki akşam, 17. hafta maçında Yeşilovaspor’u da 5-2 yenerken, zorlanmadı. M.Ali Kağıtçı’daki maç sonrasında haklı sevinç yaşayan ekip, şampiyonluğu teknik heyet ve velilerle bir kez daha kutladı.