Kocaeli Güneşspor rekor kırdı

Sezon bitimine daha 6 hafta varken şampiyonluğunu ilan eden takım, ligin bitimine bir hafta kala da rekorunu kırdı. Kocaeli Güneşspor, önceki akşam, 17. hafta maçında Yeşilovaspor’u da 5-2 yenerken, zorlanmadı. M.Ali Kağıtçı’daki maç sonrasında haklı sevinç yaşayan ekip, şampiyonluğu teknik heyet ve velilerle bir kez daha kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz