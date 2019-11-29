Yuvacık'ın çocukları çok şanslı

Yuvacık Spor altyapıya büyük önem veriyor. Modern tesislerin hizmete açılmasıyla birlikte, yaklaşık 1 yıldır futbol okulu ve alt yapı çalışmalarında tempoyu yükselten kulüp, imrendiriyor. Kulüp Başkanı Abdülkadir Karaosmanoğlu “Yeni tesislerimizde yönetim kurulumuzla birlikte branşların faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan geleceğin yıldızları, bu gençlerimize yönetici arkadaşlar ve teknik heyetimizle 7 yaştan 30 yaşa kadar hizmet etmenin ayrı bir onur ve mutluluğunu duyuyoruz” dedi. Teknik Sorumlu Fatih Kurtoğlu ve Altyapı Sorumlusu Antrenör Mehmet Tanrıverdi, 150’yi aşkın gençle tesislerde çalışmalarını sürdürdüklerini, U11, 13, 14, 17 ve U19 branşlarında yoğun olarak çalıştıklarını, velilerin de çocuklarını izlemeye geldiklerini söyledi.