Yuvacık Spor altyapıya büyük önem veriyor. Modern tesislerin hizmete açılmasıyla birlikte, yaklaşık 1 yıldır futbol okulu ve alt yapı çalışmalarında tempoyu yükselten kulüp, imrendiriyor. Kulüp Başkanı Abdülkadir Karaosmanoğlu “Yeni tesislerimizde yönetim kurulumuzla birlikte branşların faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan geleceğin yıldızları, bu gençlerimize yönetici arkadaşlar ve teknik heyetimizle 7 yaştan 30 yaşa kadar hizmet etmenin ayrı bir onur ve mutluluğunu duyuyoruz” dedi. Teknik Sorumlu Fatih Kurtoğlu ve Altyapı Sorumlusu Antrenör Mehmet Tanrıverdi, 150’yi aşkın gençle tesislerde çalışmalarını sürdürdüklerini, U11, 13, 14, 17 ve U19 branşlarında yoğun olarak çalıştıklarını, velilerin de çocuklarını izlemeye geldiklerini söyledi.
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Yuvacık'ın çocukları çok şanslı
Müthiş doğa ortamı ve spor turizmiyle dikkat çeken ve tesislerle donatılan Yuvacık’ta, futbol okulları da modern tesislerde yarınlara hazırlanıyor. Alt yapı ailesi nefis doğa ortamında akşam yemeğinde bir araya geldi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz