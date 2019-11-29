1.Küme’de sıkı cumartesi

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi B ve D grubunda mücadele eden takımlar, bugün 9 zorlu karşılaşma oynayacak. Dün akşam açılış maçında Tavşancıl Salih Gün Stadı’nda lider Tavşancıl, Körfez Esen ile karşılaştı. D Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Alikahya BLD, Seka Doğanspor ile Cephanelik Stadı’nda karşılaşacak. Maç saat 15.00’te başlayacak. D Grubu lideri Yavuzspor ise aynı yerde Bekirpaşa Başaranspor ile zorlu maça çıkacak. Bu maç saat 17.00’de başlayacak. Mertspor ise da bu mazın hemen ardından aynı yerde Kavaklıspor ile saat 19.00’da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek.

NEFES KESECEK MAÇLAR VAR…

Derbent Stadı’nda Kocaeli Nusretiyespor, Gebze Sultan Orhanspor ile saat 13.00’te karşılaşacak. Gölcük Kavaklı’da Yazlıkspor ile Gebze Denizliköyü saat 16.00’da başlayacak maçta kozlarını paylaşacak. Harb İşspor, Beylikbağı Karadeniz i ağırlayacak. Bu maç ta aynı statta oynanacak ve 18.00’de başlayacak, Derince Sentetik Halı sahasında ise saat 17.00’de başlayacak maçta Derince Birlikspor, şampiyon adayı Gültepespor’u ağırlayacak. Körfez Esentepe’de Taşköprü Birlikspor-Çayırova Menderes takımı saat 17.00’de başlayacak maçta sahaya çıkacak. Şekerpınar’da ise saat 18.00’deki maçta Darıcaspor Eşmespor’u konuk edecek.