İhsaniyeli Sultanlar Edirne’de üs kuruyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Ligi 2.Grup’ta ilimizi temsil eden tek takım olan Gölcük İhsaniyespor, orta sıraların takımı oldu. Transferlere rağmen istediği sonuçları almayan takım, yarın Edirne deplasmanı için bugün Trakya’ya gidiyor. Yarınki maç saat 16.00’da başlayacak ve rakip Edirnespor olacak. Maç Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak.