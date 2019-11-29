Kadın futbolcularımız Antep’te pusuya yatıyor

Türkiye Kadınlar 1.Futbol Ligi temsilcimiz, tamamı yerli oyunculardan kurulu Kocaeli kadın Futbol Kulübü, yarın Gaziatep ALG ile oynayacağı maç öncesinde, Güneydoğu’da pusuya yatıyor. Hakkarigücü yenilgisiyle üzüntü yaşayan kızlar, yarın lider ALG ile zorlu maça çıkacak. Hafta başından itibaren 3 sahada çalışmalarını sürdüren temsilcimiz, zorlu deplasman için dün akşam saat 21.00’de karayolu ile Gaziantep’e gitti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine tahsis ettiği otobüsle uzun yola giden kızların bu sabah saatlerinde Antep’e varması bekleniyor.

ALEMDAROĞLU GERÇEKÇİ KONUŞTU…

Maç yarın saat 12.30’da başlayacak ve maç sonrası yine karayoluyla kente dönülecek. Lider ALG ile oynanacak maç için açıklama yapan teknik sorumlu Hasan Alemdaroğlu “Maçın zorluğu ortada. Sezonun en zor maçlarından birini oynayacağız. ALG lider takım. Tabii ki kendi sahasında kazanmak isteyecek, ancak biz de maça galibiyet çıkacağız. Geçen hafta kendi sahamızda aldığımız mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz” dedi.