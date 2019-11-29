Lider Gençlere 7 attı, 2 günlük izni kaptı!

3. Lig 2. Grup’ta 14 maç sonunda topladığı 31 puan ile liderlik koltuğuna kurulan Kocaelispor haftayı bay geçecek. Teknik adam Selahaddin Dinçel’in isteği ile Çarşamba ve Perşembe günleri alt yapı takımları ile Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda antrenman maçları oynandı. Çarşamba günkü Elit U-19 maçı 4-0 sona erdi.

PAZARTESİ BAŞLIYORLAR

Perşembe günü ise Bölgesel Gelişim Ligi 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren, Sakaryaspor ile bugün Sakarya’da önemli bir maça çıkacak olan, Ali Mumcu’nun çalıştırdığı U-17 takımı ile antrenman maçı yapıldı. Bu mücadelede 7-1 sona erdi. Hafta boyunca günde çift antrenman yapan ekip, dünkü antrenmanın ardından izne çıktı. Yeşil Siyahlılarda 8 Aralık’taki Ağrı 1970 maçının hazırlıklarına Pazartesi günü devam edilecek.

KOCAELİSPOR A TAKIM: 7-KOCAELİSPOR U-17 TAKIMI: 1

STAT: Alpaslan Türkeş

HAKEM: Cahit Paşa

KOCAELİSPOR A TAKIM 1. YARI: Volkan**, Muhammed Yusuf**, Can Emre***, Tolga**, Mehmet Öztonga**, Mert**, Serdar**, Mutlu**, Burak Süleyman***, Gökay**, Feridun***

KOCAELİSPOR A TAKIM 2. YARI: Ercüment**, Semih**, Kemal**, Batu**, Erdinç**, Gökdeniz**, Feridun***, Mesut**, Sefa**, Talha**, Burak Süleyman**

KOCAELİSPOR U-17 TAKIMI 1. YARI:Enes**, Yiğit**, Deniz**, Haşim**, Ahmet**, Doğan***, Kenan**, Berat**, Volkan**, Furkan**, Enes Akdeniz**

KOCAELİSPOR A TAKIM 2. YARI: Görkem**, Yiğit**, Fatih**, Ersel**, Ahmet Hakan**, Doğan Gürbüz***, Eren**, Sinan**, Alper**, Deniz**, Kenan**

GOLLER: Dk. 6 ve 39 Mutlu, Dk. 12 Gökay, Dk. 29 Burak Süleyman, Dk. 55 ve 75 Fatih (KK), Dk. 58 Talha (A Takım) Dk. 21 (P) Haşim Arda (U-17)