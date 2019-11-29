Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:17 TSİ- Spor G: Bugün 15:29 TSİ

Lider Gençlere 7 attı, 2 günlük izni kaptı!

Bu haftayı bay geçecek olan Kocaelispor A takımı, U-19 takımının ardından U-17 takımı ile de antrenman maçı yaptı. Yeşil Siyahlılar dün yaptığı çalışmanın ardından 2 günlük izne çıktı

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

3. Lig 2. Grup’ta 14 maç sonunda topladığı 31 puan ile liderlik koltuğuna kurulan Kocaelispor haftayı bay geçecek. Teknik adam Selahaddin Dinçel’in isteği ile Çarşamba ve Perşembe günleri alt yapı takımları ile Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’nda antrenman maçları oynandı. Çarşamba günkü Elit U-19 maçı 4-0 sona erdi.

PAZARTESİ BAŞLIYORLAR

Perşembe günü ise Bölgesel Gelişim Ligi 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren, Sakaryaspor ile bugün Sakarya’da önemli bir maça çıkacak olan, Ali Mumcu’nun çalıştırdığı U-17 takımı ile antrenman maçı yapıldı. Bu mücadelede 7-1 sona erdi. Hafta boyunca günde çift antrenman yapan ekip, dünkü antrenmanın ardından izne çıktı. Yeşil Siyahlılarda 8 Aralık’taki Ağrı 1970 maçının hazırlıklarına Pazartesi günü devam edilecek.

KOCAELİSPOR A TAKIM: 7-KOCAELİSPOR U-17 TAKIMI: 1

STAT: Alpaslan Türkeş

HAKEM: Cahit Paşa

KOCAELİSPOR A TAKIM 1. YARI: Volkan**, Muhammed Yusuf**, Can Emre***, Tolga**, Mehmet Öztonga**, Mert**, Serdar**, Mutlu**, Burak Süleyman***, Gökay**, Feridun***

KOCAELİSPOR A TAKIM 2. YARI: Ercüment**, Semih**, Kemal**, Batu**, Erdinç**, Gökdeniz**, Feridun***, Mesut**, Sefa**, Talha**, Burak Süleyman**

KOCAELİSPOR U-17 TAKIMI 1. YARI:Enes**, Yiğit**, Deniz**, Haşim**, Ahmet**, Doğan***, Kenan**, Berat**, Volkan**, Furkan**, Enes Akdeniz**

KOCAELİSPOR A TAKIM 2. YARI: Görkem**, Yiğit**, Fatih**, Ersel**, Ahmet Hakan**, Doğan Gürbüz***, Eren**, Sinan**, Alper**, Deniz**, Kenan**

GOLLER: Dk. 6 ve 39 Mutlu, Dk. 12 Gökay, Dk. 29 Burak Süleyman, Dk. 55 ve 75 Fatih (KK), Dk. 58 Talha (A Takım) Dk. 21 (P) Haşim Arda (U-17)

 

Bugün 15:17 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bardakçı, helal olsun sana!.. mask
Bardakçı, helal olsun sana!..
Mehmet Sadık Efe'yi anıyoruz!.. mask
Mehmet Sadık Efe'yi anıyoruz!..
Ağabey ve Kardeş Türkeş'te buluştu mask
Ağabey ve Kardeş Türkeş'te buluştu
Bizim kızlar Antep yolcusu mask
Bizim kızlar Antep yolcusu
GENÇLERBİRLİĞİ-BTC TÜRK Y.MALATYA mask
GENÇLERBİRLİĞİ-BTC TÜRK Y.MALATYA
Kocaeli Masterler’ın “TATLI” antrenmanı mask
Kocaeli Masterler’ın “TATLI” antrenmanı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!

GALERİ

İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL