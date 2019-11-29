Selahaddin Dinçel: U-19’dan 1 U-17’den 4 futbolcu çağıracağım

U-19 takımımızı resmi maçta izlemiştim. Burada daha yakından görme şansım oldu. 17 takımını da görmek istedim. Çünkü bu takımın 3 yıldır birlikte olan, daha iyi organize olmuş bir takım olduğu bilgisi iletildi. 2 maçın ardından U-19’dan 1, U-17’den de 4 olmak futbolcuyu Pazartesi günü A takım antrenmanına alacağım.
FUTBOLCU BAKACAĞIZ
2 haftalık gözlemleme sürecimin ardından bizim ile devam edecek olan arkadaşlarımızı belirleyeceğim. Bu futbolcuların fiziksel kapasitelerini değil, oyun anlayışlarını, yeteneklerini gözlemlemeye çalışacağım. Hafta sonu ekip olarak dağılacağız ve rakiplerimizi izleyeceğiz. Rakip analizi dışında da dikkat çeken bir oyuncu ya da oyuncular varsa takibe alacağız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz