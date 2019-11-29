Esenler Erok Ağrı 1970 1877 Alemdağ-Fethiye

Kocaelispor’un liderliği sağlama aldığı ve haftayı boş geçeceği 3.Lig 2.Grup’ta, haftanın açılışında bugün iki maç var. Diğer maçlar yarın oynanacak. Kocaelispor’un takipçisi, geçen hafta Kocaeli Stadı’nda tarihi farktan kurtulan Erokspor, Ağrı 1970 Spor’u konuk edecek. Bu maçı kazanarak, boş geçeceği haftada lider Kocaelispor’u yakalamaya çalışacak. Diğer maçta ise 1877 Alemdağ takımı, Fethiyespor’u konuk edecek. Her iki maç da saat 13.30’da başlayacak.