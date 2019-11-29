Kocaelispor’un liderliği sağlama aldığı ve haftayı boş geçeceği 3.Lig 2.Grup’ta, haftanın açılışında bugün iki maç var. Diğer maçlar yarın oynanacak. Kocaelispor’un takipçisi, geçen hafta Kocaeli Stadı’nda tarihi farktan kurtulan Erokspor, Ağrı 1970 Spor’u konuk edecek. Bu maçı kazanarak, boş geçeceği haftada lider Kocaelispor’u yakalamaya çalışacak. Diğer maçta ise 1877 Alemdağ takımı, Fethiyespor’u konuk edecek. Her iki maç da saat 13.30’da başlayacak.
Bugün 15:29 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:31 TSİ
Esenler Erok Ağrı 1970 1877 Alemdağ-Fethiye
Kocaelispor’un liderliği sağlama aldığı ve haftayı boş geçeceği 3.Lig 2.Grup’ta, haftanın açılışında bugün iki maç var.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz