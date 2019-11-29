Kocaeli’de 2 polise AYM’den tazminat kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yönelik açılan soruşturma kapsamında Körfez Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan A.T. ve T.T. ülke genelinde uygulanan OHAL kapsamında Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 26 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise cep telefonu ve tablet bilgisayarlara el konuldu. Daha sonra iki sanık adli kontrol tedbirleri uygulanmak suretiyle serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK TALEP ETTİ

18 Ağustos 2016 tarihinde T.T., 19 Ağustos 2016 tarihinde ise A.T. tekrar gözaltına alınarak “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilirken, Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliği’nde hakim karşısına çıkan ise iki sanıktutuklandı. Ayrıca yayınlanan KHK ile iki polis meslekten atıldı. Ayrıca Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı 2 Eylül 2016 tarihinde silahlı terör örgütüne üye olma, cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından haklarında yürütülen soruşturma kapsamında A.T. ve T.T.’nin mal varlığı hakkında el koyma tedbirleri uygulanmasını talep etti. Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliği de başsavcılığın talebini kabul ederken sanıklar ise bu karara itiraz etti. Mahkeme ise sanıkların itirazını reddetti.

SERBEST BIRAKILDILAR

T.T. 12 Aralık 2016 tarihinde A.T. ise 1 Aralık 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Başvuru süreci devam ederken Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi 30 Mart 2017 tarihinde A.T.’nin ve T.T.’nin atılı suçtan serbest bırakılmasına karar verdi. Daha sonra ise iki sanığın da 6 yıl 3 ay hapis cezası ile çarptırılmasına karar verirken yurt dışına çıkış yasağı koyarak sanıkların serbest bırakılmasına karar verdi.

3 YIL SONRA KARAR

3 yıl sonra Anayasa Mahkemesi A.T. ve T.T. hakkında kararını verdi. Oy birliği ile alınan kararda mahkeme, iki sanığın da mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirterek A.T. ve T.T.’ye 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Ayrıca Mahkeme, kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Özgün Erbulan