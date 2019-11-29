Haydi Yaşam Koçluğu bi’daha!..

Doruktakiler’de Yılın Takımı seçilen ve üst üste 3 yıl Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat Spor Kulübü, bugün Buca’da yarı final maçına çıkıyor. Final maçı da aynı statta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında desteklediği, Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Futbol Ligi Dörtlü Final maçları ses getirecek.
Müsabaka Programı:
Yarı Final Müsabakaları:
30 Kasım Cumartesi Saat:11:00 -13:00
3.lük ve 4.Lük Müsabakaları:
1 Aralık Pazar Saat: 11:00
Final Müsabakaları:
1 Aralık Pazar Saat: 13:00
Ödül Töreni: Saat: 13:50
30 KASIM 2019 CUMARTESİ
SAAT TAKIMLAR
11:00 KOCAELİ YAŞAM KOÇ. VE OLİMP. SPOR KLB. / MALATYA SESSİZ ADIMLAR SPOR .
13:00 MALATYA TURGUT ÖZAL ÖZ. SP. SPOR KLB. / BURSA M. TORUN ÖZ. SP. SPOR KLB.
1 ARALIK 2019 PAZAR
SAAT TAKIMLAR
11:00 3.4. LÜK MÜSABAKASI
13:00 FİNAL MÜSABAKASI
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz