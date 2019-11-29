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TÜPRAŞ İlkokulu’nda keyifli kutlama

Körfez’de hizmet veren önemli kurumlar arasında yer alan TÜPRAŞ İlkokulu’nda hem Öğretmenler Günü nedeniyle hem de kaynaşma etkinliği çerçevesinde program düzenlendi
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Körfez’de faaliyet gösteren önemli kurumlar arasında yer alan ve Murat Türküm ‘un müdürlüğünü yaptığı TÜPRAŞ İlkokulu'nda, Öğretmenler Günü nedeniyle özel bir kutlama yapıldı. İlk etkinlik Hereke Bölgesi'nde gerçekleştirildi. Program kapsamında aileleriyle bir araya gelen öğretmenler hem seminere katıldılar hem de öğretmenler gününü kutladılar.

HEDİYELERİ VERİLDİ

TÜPRAŞ İlkokulu’ndaki ikinci kutlama ise okulda gerçekleşti. Okul Aile Birliği tarafından organize edilen etkinlikte; öğretmenler ve veliler kendileri için organize edilen etkinliklerde bol bol eğlenerek, güzel ve anlamlı günün tadını çıkardılar. Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

 

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