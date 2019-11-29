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Salih Ata emekliliğe uğurlandı

Körfez’in sevilen öğretmenleri arasında yer alan Salih Ata, 41 yıllık meslek hayatını noktalayarak emekliye ayrıldı
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Körfez’de yarı asra yaklaşık bir zamandan bu yana öğretmenlik yapan ve ailelerin tercih ettiği öğretmenler arasında yer alan tecrübeli öğretmen Salih Ata, 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekliye ayrıldı. Ata’yı mutlu ve gururlu gününde sevenleri ve eski öğrencileri de yalnız bırakmadı. Salih Ata için son görev yaptığı okul olan Hedise Evyap Okulu tarafından plaket takdim töreni düzenlendi.

“ARTIK DİNLENME ZAMANI”

Hedise Evyap Müdürü Ufuk Işık Şanal, Salih Ata’ya eğitim camiasına sağladığı katkılar nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Plaketi verirken düşüncelerini dile getiren Şanal, Ata’ya bundan sonraki hayatında başarı dileklerini iletti. Daha sonra söz alan tecrübeli öğretmen Salih Ata ise kendisini bu mutlu günde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, artık dinlenme zamanı dedi.

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