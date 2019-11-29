Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:50 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:51 TSİ

Nagihan Uludoğan’dan birlik mesajı

Körfez’de faaliyet gösteren önemli eğitim kurumları arasında yer alan Nagihan Uludoğan Anaokulu’nda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında keyifli anlar yaşandı
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez Atalar Mahallesi'nde eğitim faaliyetlerine devam eden Özel Nagihan Uludoğan Anaokulu'nda öğretmenler; 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel bir mekânda bir araya geldi. Öğretmenlerin etkinliklerden keyif aldıkları ve stres atma imkânı buldukları öğrenildi. Etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum Kurucu Müdiresi Nagihan Uludoğan bu ve buna benzer etkinliklere bundan sonra da devam edeceklerini belirterek, etkinliklerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Bugün 15:50 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ekşi kardeşlerin acı günü... mask
Ekşi kardeşlerin acı günü...
Acil kan aranıyor! mask
Acil kan aranıyor!
Özdilek’ten Beklenen Kampanya! “Kazançlı Hafta Sonu” 28 Kasım - 1 Aralık mask
Özdilek’ten Beklenen Kampanya! “Kazançlı Hafta Sonu” 28 Kasım - 1 Aralık
Hayriye Ekşi son yolculuğuna uğurlandı mask
Hayriye Ekşi son yolculuğuna uğurlandı
Baroya 5 yeni avukat mask
Baroya 5 yeni avukat
Nurhak öğretmene sürpriz kutlama mask
Nurhak öğretmene sürpriz kutlama
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!

GALERİ

İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL