Körfez Atalar Mahallesi'nde eğitim faaliyetlerine devam eden Özel Nagihan Uludoğan Anaokulu'nda öğretmenler; 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel bir mekânda bir araya geldi. Öğretmenlerin etkinliklerden keyif aldıkları ve stres atma imkânı buldukları öğrenildi. Etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum Kurucu Müdiresi Nagihan Uludoğan bu ve buna benzer etkinliklere bundan sonra da devam edeceklerini belirterek, etkinliklerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.
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Nagihan Uludoğan’dan birlik mesajı
Körfez’de faaliyet gösteren önemli eğitim kurumları arasında yer alan Nagihan Uludoğan Anaokulu’nda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarında keyifli anlar yaşandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz