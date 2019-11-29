Nagihan Uludoğan’dan birlik mesajı

Körfez Atalar Mahallesi'nde eğitim faaliyetlerine devam eden Özel Nagihan Uludoğan Anaokulu'nda öğretmenler; 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle özel bir mekânda bir araya geldi. Öğretmenlerin etkinliklerden keyif aldıkları ve stres atma imkânı buldukları öğrenildi. Etkinlikler hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum Kurucu Müdiresi Nagihan Uludoğan bu ve buna benzer etkinliklere bundan sonra da devam edeceklerini belirterek, etkinliklerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.