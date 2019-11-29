İstek Okulları’nda güzel kutlama 

Başiskele’de hizmet vermeye devam eden İstek Okulları’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Program kapsamında düşüncelerini dile getiren Kurum Müdürü Handan Şahvelioğlu, “Kurumumuzda kısa sürede önemli ve güzel işler başardık. Bizler çok iyi ve kaliteli bir Öğretmen kadrosuna sahibiz. Bugün böyle bir programı icra etmekten mutluluk duyuyorum. Her birinize çok teşekkür ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum” dedi.
ÖĞRETMENLER SAHNEDE
Konuşmaların ardından kurumda görev yapan öğretmenler tarafından hazırlanan ve sahnelenen skeç gösterisine geçildi. Öğretmenlerin gerçekleştirdiği skeç katılımcıların büyük beğenisini toplarken, program daha sonra söylenen şarkılar ve akabinde düzenlenen kokteyl ile sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz