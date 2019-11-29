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Uyar: VİP Giyim işçi çıkarıp, kayıt dışı göçmen çalıştırıyor

Sendikal örgütlenme sebebiyle işten çıkarılan Darıca’daki Vip Giyim Sanayi işçileri, işe iade ve sendikal haklar için direniş başlattı. Direnişe destek veren Türk İş İstanbul 1. Bölge Başkanı Adnan Uyar, “Deriteks’in örgütlenmesine karşı işçi çıkaran fabrika yönetimi, yasal sınırın çok üzerinde ve kayıt dışı göçmen çalıştırıyor” dedi

Ozan ÖZGENÇ
Ozan ÖZGENÇ Tüm Haberleri
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Darıca’nın Piri Reis Mahallesi’nde Kiğılı, Mark&Spencer, Calvin Klein, Gritti Butto, Altınyıldız ve daha birçok ünlü markaya pantolon, ceket, gömlek üreten, kumaş tedarikçiliğini yapan VİP Giyim Sanayi’nde bir süre önce başlayan ve sendikal örgütlenme nedeniyle olduğu iddia edilen işten çıkarmalar devam ediyor. İşten çıkarılan Kadriye Horlu, Canan Aydoğan ve Nimet Özkaya tarafından sürdürülen eylem, 12’nci gününe girdi. İşleri ve sendikal hakları için direnişlerini sürdüren üç kadın işçiyle birlikte önceki gün fabrika önünde kalabalık bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

İŞÇİLER İSTİFAYA ZORLANIYOR

Fabrikada 2 yıldır Türk-İş’e bağlı Deriteks Sendikası’nın örgütlenme faaliyetinin sürdüğünü belirtenTuzla Şube Başkanı Binali Toy, işçilerin çeşitli sebeplerle istifaya zorlandığını belirtti. Önceki gün fabrika önünde işten çıkarılan işçilerle birlikte basın açıklaması yapan Toy, kriz, küçülme, performans düşüklüğü gibi gerekçelerle işten çıkarmalar yaşandığını, ancak hemen ardından çıkartılanların yerine yeni işçilerin alındığını söyledi. 

UYAR: EYLEM YAPACAĞIZ

Gazetemize konuşan Türk-İş İstanbul 1’nci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, Türk-İş ailesi olarak işçilerin yanında olduklarını belirterek, “Fabrikada örgütlenen işçilerimize yıldırma politikası uyguluyorlar. Fabrika 25 işçi çıkardı. Onlarca yıllık çalışanları çıkarıp yerine göçmen alıyorlar. Üstelik oturma ve çalışma izinleri de yok. Göçmen çalıştırmanın yasal sınırını da aşıyorlar. Burada çalışan arkadaşlarımızın yanındayız. Önceki gün de söylediğim gibi, eğer işveren davranışlarında bir değişiklik olmazsa, önümüzdeki günlerde çok daha kalabalık ve organize şekilde fabrika önünde toplanıp eylem yapacağız. Eylem tarihi önümüzdeki günlerde netleşir” dedi.

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Muhabir Ozan Özgenç

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