‘’Kocaeli Anne Şehir’’ ile çocuklar da çok şanslı

Gebze Köklüçeşme Mahallesi’nde bulunan spor tesisinde üye anneler spor yaparken çocukları da Kocaeli Anne Şehir’in halk oyunları eğitmeni eşliğinde çalışıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu yörelerine ait halk oyunlarını öğrenen çocukların heyecanı ise görülmeye değer. Projeye katılan anneler, spor yaparken çocuklarının da yanlarında oldukları için çok memnun olduklarını belirtti.