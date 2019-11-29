Gebze Köklüçeşme Mahallesi’nde bulunan spor tesisinde üye anneler spor yaparken çocukları da Kocaeli Anne Şehir’in halk oyunları eğitmeni eşliğinde çalışıyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu yörelerine ait halk oyunlarını öğrenen çocukların heyecanı ise görülmeye değer. Projeye katılan anneler, spor yaparken çocuklarının da yanlarında oldukları için çok memnun olduklarını belirtti.
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‘’Kocaeli Anne Şehir’’ ile çocuklar da çok şanslı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen Kocaeli Anne Şehir Projesi kapsamında projeye katılan annelerin çocuklarına halk dansları öğretiliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz