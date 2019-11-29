Proje kapsamında en genci 64 en yaşlısı da 92 yaşında olan misafirleri ağırlayan UlaşımPark yöneticileri ve çalışanları, tramvay turu düzenledi. Daha sonra UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde bulunan tramvay bakım atölyesi ve kontrol merkezini gezen huzurevi sakinleri, mutlu bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Duygularını dile getiren misafirler, Büyükşehir belediyesine teşekkür etti.
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Huzurevi sakinleri UlaşımPark ile gezdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, ‘UlaşımPark’ı Gezelim Görelim’ projesi kapsamında Kocaeli Huzurevi sakinlerini Genel Müdürlüğü’nde misafir etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz