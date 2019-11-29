Huzurevi sakinleri UlaşımPark ile gezdi

Proje kapsamında en genci 64 en yaşlısı da 92 yaşında olan misafirleri ağırlayan UlaşımPark yöneticileri ve çalışanları, tramvay turu düzenledi. Daha sonra UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde bulunan tramvay bakım atölyesi ve kontrol merkezini gezen huzurevi sakinleri, mutlu bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Duygularını dile getiren misafirler, Büyükşehir belediyesine teşekkür etti.