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Başiskele’de hayvanlara ücretsiz bakım yapılıyor

Başiskele Belediyesi, ilçe sınırlarındaki sahipli ve sahipsiz hayvanlara yıl boyunca kesintisiz hizmet verirken, hayvan sahiplerinin talebi doğrultusunda çiftçilerin hayvanlarını adreslerinde muayene ediyor
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Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, Başiskeleli vatandaşların talepleri doğrultusunda kedi ve köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanlarının muayenesini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Hayvancılıkla uğraşan ailelerin talepleri doğrultusunda adreslerine kadar giden Veteriner Hekim Ramazan Karagöz, küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanlarının tedavisini yerinde gerçekleştiriyor. Vatandaşların talebi doğrultusunda sokak hayvanları da toplanarak barınma merkezine götürülüyor.  

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