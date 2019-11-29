KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Plovdıv’de

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Arş. Gör. Arzu Parten Altuncu, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 4. Kişisel sergini açtı. Bu yıl Plovdiv’in Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında açılan ve 22 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen serginin açılışını Türkiye Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani Bey yaptı.