Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Arş. Gör. Arzu Parten Altuncu, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 4. Kişisel sergini açtı. Bu yıl Plovdiv’in Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında açılan ve 22 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyen serginin açılışını Türkiye Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani Bey yaptı.
Bugün 15:59 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 16:01 TSİ
KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Plovdıv’de
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Arş. Gör. Arzu Parten Altuncu, Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 4. Kişisel sergini açtı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz