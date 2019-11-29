Vali Hüseyin Aksoy, HLEKS Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Tezcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Erden ve Genel Müdür Uğur Kaya tarafından karşılandı. HLEKS Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Tezcan, Vali Aksoy’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali, fabrikayı da gezerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Vali Aksoy’dan HLEKS Gıda Ticaret Sanayi’ye ziyaret
Vali Hüseyin Aksoy, HLEKS Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Tezcan’ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz