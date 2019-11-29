Vali Aksoy’dan HLEKS Gıda Ticaret Sanayi’ye ziyaret

Vali Hüseyin Aksoy, HLEKS Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Tezcan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Semih Erden ve Genel Müdür Uğur Kaya tarafından karşılandı. HLEKS Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Tezcan, Vali Aksoy’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali, fabrikayı da gezerek, devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.