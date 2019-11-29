Yıldız Entegre, mimarlarla buluştu

Orman ürünleri sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Yıldız Entegre, düzenli olarak gerçekleştirdiği mimarlık ofisi ziyaretlerine devam ediyor. Sektördeki gelişmeleri takip eden Yıldız Entegre, bu vizyondan hareketle Oğuz Bayazıt Mimarlık Ofisi ile bir buluşma gerçekleştirdi.Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin’in şirketin ürün gamını ve yeniliklerini tanıttığı buluşmada, Yıldız Entegre Üretim Müdürü Murat İnceoğlu ise ürünlerin teknik detayları üzerine soruları yanıtladı.

“TASARIMA ÖNEM VERİYORUZ”

Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, “Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşu olarak tasarıma önem veriyoruz. Özellikle ürün portföyümüzü zenginleştirirken, yenilikçi yaklaşımları da tasarım desteğiyle geliştiriyoruz. Bu nedenle orman ürünleri ve mimarlığın ortak paydalarının yanı sıra sektörün gelişimi için atılması gereken adımları konuştuğumuz bu buluşmalar, bizim için çok önemli. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin farklı mimarlık ofisleri ile buluşmaya devam edeceğiz’’ dedi.