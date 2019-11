80 milyonluk ikramiye size çıksa ne yaparsınız?

“ÖNCE MEZAR YERİ ALIRIM”

Fatma ERTOKUŞ (19) Kasiyer:

“Ben en başta lösemi hastalarına yardım ederim. Çünkü hasta insanlara çok duyarlıyım ben. Aileme mezar yeri alırım çünkü mezar yerlerinin parası da çok yüksek. Ailem için de bir iş kurarım kalanı da yoksul vatandaşlara harcarım. Okul okuyarak bir yere gelmeyi düşünmüyorum çünkü bu ülkede üniversite mezunları işsiz, eğitimde para yok, ticarete atılırdım “

“ÖNCELİK HASTA OLAN ÇOCULARA”

CHP’li Engin TAŞDEMİR:

“Bu tabi ki çok büyük bir rakam. Ben bu paranın büyük kısmını lösemili, otizmli, down sendromlu olan çocukların tedavisi için harcarım. Çünkü çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Kalan kısmını de ülkede yardıma ihtiyacı olan insanlara destek amaçlı kullanırım. İnsanlara bu konularda destek sağlamak her şeyden önemi ve öncelikli diye düşünüyorum”

“KOCAELİSPOR’U UNUTMAM”

Genel-İş Başkanı Vedat KÜÇÜK:

“Diyelim ki 80 milyonluk bilet bana isabet etti. Benim yapacağım ilk iş bir eğitim vakfı kurarak, çocuklarımızın dört dörtlük bir eğitim gömesini sağlamak olur. Çünkü ben eğitime büyük önem veriyorum. Ülkemizde de maddi durumu yüzünden okuyamayan öğrenci sayısı çok fazla. Sonra da Kocaelispor’u unutmam ve takımımıza her türlü desteği sağlamak isterim. Şu da var ki toplum hayatını şans oyunlarına bağlamış. İşte ekonominin geldiği nokta”

“KADIN EMEK MERKEZİ KURARIM”

CHP’li Songül KAYA:

“Büyük İkramiye kazanmak için oldukça talihli olmak gerek. Diyelim ki o şans bana güldü, öncelikle her anne babanın yaptığı gibi üzerine titreyip sevgiyle büyütüp yetiştirdiğim evlatlarımın geleceğe daha hazırlıklı olabilecekleri kaliteli eğitim almaları için imkânları seferber ederim. Hayata tutunmakta zorlanan genç kızlarımızın, mağdur ve kendini çaresiz hisseden kadınlarımızın hem mesleki eğitim alıp hem de üretim yapabilmelerini sağlayacak bir kadın emek merkezi kurarım. Dünyanın en zengini de olsam aldığım aile terbiyesi, içine doğup yoğrularak beni bugüne taşıyan kültür, verdiğimiz mücadele bize aksini hayal etmemiz konusunda engel oluyor. Ailesine, evlatlarına karşı yokluk sebebiyle kimsenin boynu bükük kalmasın isterim. Buna bir nebze engel olabilecek katkıyı sunmak benim için en büyük ikramiye olur. Kendini mağdur hisseden her kim varsa yüzünü güldürebilirsem dünyanın en talihli insanı şüphesiz ben olurum”

“BÖYLE PARADAN HAYIR GELMEZ”

BBP’li Remzi KAYA:

“Ben şahsen böyle şeyleri doğru bulmuyorum. İnancımızda bu şekilde elde edilen paraların helal olmadığını biliyoruz. Böyle gelen paradan hayır gelmeyeceği için de bilet alırım, şunu yaparım bunu yaparım demiyorum. Her şeye şükür diyorum, az da çok da helalinden gelmeli”

“ŞEHİT GAZİ YAKINLARINA AYIRIRIM”

DSP’li DEDEOĞLU:

“Ben piyango bileti almıyorum. Ancak almış olsam ve bu para bana çıkmış olsa ihtiyacım kadarını kullanır geri kalanını mağdur vatandaşlarımıza dağıtırım. Şehit ve gazi ailelerin, tabi ki gerçekten ihtiyacı olan öğrencilere verirdim. Öğrencilerimizi de unutmadan, çocuklarımızın eğitimine harcardım”

“BU PARA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN HAKKI”

BTTDD Başkanı Yüksel ÖZTÜRK:

“Ben şimdiye kadar hiç piyango bileti hiç almadım. Şans oyunlarından gelecek paranın da hayır getirmeyeceğine inanıyorum. O paraya şahsım adına el sürmezdim ama hayırlı amaçlar için kullanmanın şans oyunlarından gelen parayı aklamadığına ve vebali kaldırmadığına inanıyorum. O kadar devasa paralarım yok ama maddi manevi olarak halimden memnunum ve fazlasıyla şükredebiliyorum. Huzur ve mutluluğun kaynağının sadece maddi imkanlar olmadığını düşünüyorum. Çıksa da bu paralar ihtiyaç sahiplerinin hakkıdır”

“TÜM YOKSULLARA DAĞITIRIM”

Sıtkı GÜVERCİN (55) Seyyar Satıcı:

“Benim şansım var çok şanslı bir insanım. BU para bana çıksa ilk yapacağım önce yardıma ihtiyacı olan insanları bulurum, onların ne ihtiyacı eksiği varsa alırım sonuna kadar onlara harcarım , çünkü bu ülkede bu kadar yoksul insan varken o parayı kendi şahsıma harcamam bencillik olur inşallah bana çıkar da bunu gerçekleştiririm”

“BERAT ALBAYRAK’A BAĞIŞLAYACAĞIM”

DP’li Mustafa NAZLIGÜL:

“Uzun senelerdir piyango bileti almıyorum nasıl olsa çıkmaz diye. Ama bu sene bir tane özellikle alacağım. Biliyorsunuz Ekonominin hali içler acısı, vatandaş yeterince sıkıntı çekiyor. Aynı sıkıntıyı deyim yerinde ise ekonominin içine ederek ülkenin buhran yaşanmasının sebebi olan hükümette çekiyor. Milli Piyango ikramiyesi bu sene bana çıkarsa ben buradan söz veriyorum tüm ikramiyeyi kuruşuna dokunmadan hazine ve maliye bakanlığına bağışlayacağım. Bakan Berat Albayrak milli damadımız yeter ki o rahat etsin. Kendisi ekonomiyi öyle bir hale maalesef getirdi ki vatandaşın ekonomiden umudu yok”

“TOPYEKÜN EĞİTİME HARCARIM”

Mahmut KARAOSMAN (55) Simitçi:

“Ben eğitime çok önem veriyorum. Bizim imkânlarımız yoktu, maddiyat yüzünden okuyamadım. Bu benim hep içimde kaldı. Bu para bana çıksa ilk yapacağım imkanlarından dolayı okuyamayan öğrencilerin eksiğini karşılamak olur. Sonra da bu ülkede asgari ücret bile almadan çalışan insanlar var kalanı da onlara harcarım”

“AİLEME HARCARIM”

Hilal İREM (18) Satış Danışmanı:

“Bu çok büyük bir para, bana çıkarsa yardım edebileceğim kim varsa yetişirim, en başta da okul okurum. Polis olmak istiyorum yapmak istediğim mesleği icra, aileme destek olurum onların rahat yaşamadı için harcardım. Yardımı yakınımdan uzağıma doğru yaparım”

“HASTALARA ŞEHİT YAKINARINA BAĞIŞLARIM”

Secdat MUSTAFA (55) Esnaf:

“Bu para bana çıksa bir kere haydan gelen huya gider. Herkes şunu bunu yaparım diyor ama parayı görünce de kimse kimseyi düşünmez. Allah şaşırtıyor insanı. Bu yorumların hepsi hayal bence. Erkekler ilkin karısından ayrılıyor, araç alıyor, ne yapacağını şaşırıyor. İsterim ki direk hasta insanlara harcayayım. Ticaret istemem, araba ev peşine düşmem, sadece hasta insanlara ve şehit yakınlarına bağışlarım”

“SADECE ÖĞRENCİ OKUTURUM”

Cafer ÖZİRİ (62) Bilet Satıcısı:

“Ben Mili Piyango bileti satıcısıyım, kendim de bilet alıyorum. Ama hep, bir iki rakamla kaçırdım. Almaya da devam ediyorum eğer çıkarsa üniversite kazanıp da okuyamayan öğrencileri okuturum. Çünkü eğitim her şeyden önemli bu para ancak böyle şeylere harcandığında hayır getirir. Ben üç çocuk da okuttum bunun zorluğunu en iyi bilenlerdenim”