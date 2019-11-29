Gölcük’te kadınlara yönelik e ticaret eğitimi

Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Türk Telekom iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmesi amaçlanırken, eğitim 2 gün boyunca sürdü. Eğitmen Dila Demircan Özer tarafından verilen dijital pazarlama eğitimine bayanlar yoğun ilgi gösterirken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de eğitimlere katılarak, kadınlara sertifikalarını takdim etti.

“GÖLCÜK’TE ALIŞVERİŞ”

Sertifika takdim törenine konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bizim bünyemizde GÖLMEK kursları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de KOMEK kursları var. Geçen sene katıldığımız sergide, KOMEK kurslarında eğitim gören yarım milyonu aşkın hemşerimizin olduğu açıklanmıştı. Bu sayı bize, 2 milyona yakın nüfusu olan bir şehirde yüzde 25 oranında hemşerimizin meslek edindirme kurslarına katıldığını gösteriyor. Gölcük’ün adının sanat, kültür ve spor faaliyetleriyle duyurulması ve ilçemizde ticaretinde canlanmasını istiyoruz. İlk olarak çarşı içerisinde kentsel dönüşümü gerçekleştirerek, Gölcüklü hemşerilerimizin Gölcük’te alışveriş yapmalarını sağlayacağız” dedi.