Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:13 TSİ- Gündem G: Bugün 16:15 TSİ

Gölcük’te kadınlara yönelik e ticaret eğitimi

Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Türk Telekom iş birliğiyle yürütülen, “İnternette Hayat Kolay Projesi” kapsamında, ilçede ikamet eden kadınlara ‘e- ticaret’ konusunda eğitim verildi
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Habitat Derneği ve Türk Telekom iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında kadınların bilgi ve iletişim teknolojileri, e-hizmetler ve e-ticaret gibi konularda bilgi birikimlerini geliştirmesi amaçlanırken, eğitim 2 gün boyunca sürdü. Eğitmen Dila Demircan Özer tarafından verilen dijital pazarlama eğitimine bayanlar yoğun ilgi gösterirken, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de eğitimlere katılarak, kadınlara sertifikalarını takdim etti.

“GÖLCÜK’TE ALIŞVERİŞ”

Sertifika takdim törenine konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bizim bünyemizde GÖLMEK kursları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de KOMEK kursları var. Geçen sene katıldığımız sergide, KOMEK kurslarında eğitim gören yarım milyonu aşkın hemşerimizin olduğu açıklanmıştı. Bu sayı bize, 2 milyona yakın nüfusu olan bir şehirde yüzde 25 oranında hemşerimizin meslek edindirme kurslarına katıldığını gösteriyor. Gölcük’ün adının sanat, kültür ve spor faaliyetleriyle duyurulması ve ilçemizde ticaretinde canlanmasını istiyoruz.  İlk olarak çarşı içerisinde kentsel dönüşümü gerçekleştirerek, Gölcüklü hemşerilerimizin Gölcük’te alışveriş yapmalarını sağlayacağız” dedi.

Bugün 16:13 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Üzülmez’le tartışan Araç görevden alındı mask
Üzülmez’le tartışan Araç görevden alındı
Bankalardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak mask
Bankalardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor!
Deprem istasyonunda şaşırtan görüntü! mask
Deprem istasyonunda şaşırtan görüntü!
Halka satışı yasaklandı! mask
Halka satışı yasaklandı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!

GALERİ

İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL