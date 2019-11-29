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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Gölcük Değirmendere’de meydana gelen olayda, 61 Yaşında ki C. Ç adlı şahıs evinde ölü olarak bulundu
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Olay, Gölcük Değirmendere’de meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre 61 yaşındaki C.Ç. isimli şahıs nefes darlığı şikâyeti ile doktora gitti. Ertesi gün yaşlı adamdan haber alamayan komşuları ve çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaşlı adamın evine girdi. Evde cansız halde yattığı görülen şahsın öldüğü tespit edildi. Talihsiz adamın naaşı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

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