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Aygün, DER-MEK ailesini kutladı  

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, DER-MEK bünyesinde görev alan usta öğreticilerle bir araya geldiği programda eğitimcilerin Öğretmenler Günü’nü tebrik etti
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Öğretmenler Günü dolayısıyla Yelken Kafe’de düzenlenen programda bu kez Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları bünyesinde görev yapan usta öğreticiler bir araya geldi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, DER-MEK yönetici ve çalışanları ile usta öğreticilerin katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Başkan Aygün, vatandaşlara bire bir dokunan kültürel ve sosyal projelere önem verdiklerini belirtti.

ÖNEMLİ BİR GÖREV

7 ayrı kurs merkezinde 38 usta öğretici ile 2 bin 66 kişiye hizmet veren DER-MEK ailesinin çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Aygün, “Mesleki Eğitim Kurslarımızın çatısı altında halkımıza en güzel şekilde hizmet veren ustaöğreticilerimizle bir araya geldik. Kurslarımızda sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu vesileyle DERMEK bünyesinde görev alan tüm eğitimcilerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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