Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:21 TSİ- Gündem G: Bugün 16:22 TSİ

Kadın hakları eğitimi verildi

İzmit Belediyesi, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi işbirliğiyle belediye personeline “Kadın Hakları Eğitimi” verildi
mask

İzmit Belediyesi, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi işbirliğiyle belediye personeline “Kadın Hakları Eğitimi” verildi. Belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşen, Başkan yardımcısı Sibel Solakoğlu’nun da katıldığı eğitimde konuşmacı olarak Av. Hande Özok ve Av. Öznur ÜLGEN yasalarda kadın hakları ve şiddetle mücadele yöntemleri hakkında bilgi verdiler.  Personelin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde katılımcılara Kadın Hakları bilgilendirme broşürü ve turuncu renk çınar rozeti verildi.

BAŞVURU YERLERİ

Eğitime konuşmacı olarak katılan avukatlara Nutuk hediye eden Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu “Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde ekonomik, siyasal ve sosyal birçok kaygıyla şahit olduğumuz kadına yönelik şiddet olaylarını görmezden geliyoruz. Ben biliyorum ki şiddet gördükten sonra nereye başvuracağını bilmeyen kadın sayısı çok fazla. Umarım artık şahit olmayız fakat çevremizde bu durumda olan kadınlara nereye başvuracakları yönünde yönlendirme yaparak ya da onlara eşlik ederek farkındalık yaratabiliriz” şeklinde konuştu.

Bugün 16:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Üzülmez’le tartışan Araç görevden alındı mask
Üzülmez’le tartışan Araç görevden alındı
Bankalardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak mask
Bankalardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor! mask
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor!
Deprem istasyonunda şaşırtan görüntü! mask
Deprem istasyonunda şaşırtan görüntü!
Halka satışı yasaklandı! mask
Halka satışı yasaklandı!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor mask
Dev lastik fabrikası üretimi durduruyor
Benzine zam geliyor mask
Benzine zam geliyor
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü! mask
Kocaeli'ye mevsimin ilk karı düştü!
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli? mask
Sebze ve meyveler nasıl temizlenmeli?
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek mask
O ilçelerde saatlerce elektrik kesilecek
Kocaeli'ye o gün kar geliyor! mask
Kocaeli'ye o gün kar geliyor!

GALERİ

İzmit’te korkutan yangın mask
İzmit’te korkutan yangın
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı... mask
Kartepe'de toprak kaydı! Bir işçi altında kaldı...
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti mask
Kardiyolog boşandığı eşini, kızının yanında darp etti
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı! mask
Kocaeli'de oynanan 13 milyonluk kupon çalındı!
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı mask
 Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu mask
Yaralı halde bulunan doğan, sağlığına kavuştu
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL