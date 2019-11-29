Robotik kodlama ve yazılım anlatıldı

Erkan Gül'ün başkanlığını yapmış olduğu kısa adı KOTSİAD olan Kocaeli Tüm Sanayici İş Adamları Derneği, geleceğin meslekleri arasında gösterilen robotik kodlama ve yazılım konusunda öğrencilere eğitim verdi. Kendi alanında uzman kişiler tarafından verilen robotik kodlama ve yazılım semineri sonrasında katılımcılara sertifika verildi. Başkan Erkan Gül, “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve buna benzer önemli konularda seminerler ve bilgilendirici-eğitici programlar düzenleyeceğiz."dedi.