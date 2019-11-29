Erkan Gül'ün başkanlığını yapmış olduğu kısa adı KOTSİAD olan Kocaeli Tüm Sanayici İş Adamları Derneği, geleceğin meslekleri arasında gösterilen robotik kodlama ve yazılım konusunda öğrencilere eğitim verdi. Kendi alanında uzman kişiler tarafından verilen robotik kodlama ve yazılım semineri sonrasında katılımcılara sertifika verildi. Başkan Erkan Gül, “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu ve buna benzer önemli konularda seminerler ve bilgilendirici-eğitici programlar düzenleyeceğiz."dedi.
Bugün 16:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:23 TSİ
Robotik kodlama ve yazılım anlatıldı
KOTSİAD, geleceğin meslekleri arasında gösterilen robotik kodlama ve yazılım konusunda öğrencilere eğitim verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz