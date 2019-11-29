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Edebali Ortaokulu’ndan öğrencilere Eskişehir Kültür Gezisi

Kocaeli İzmit Edebali Ortaokulu, öğrencilerine Gezi İnceleme ve Spor Kulübü’nün etkinlikleri kapsamında günübirlik Eskişehir Kültür Gezisi düzenledi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
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Okul Müdür Yardımcısı Kemal Budak, Beden Eğitimi Öğretmenleri Ahmet Kahraman Akman, Mehmet Erkan ve Okul Aile Birliği Üyeleri’nin günübirlik düzenlediği geziye 2 otobüs eşliğinde 91 öğrenci katıldı.

TARİHİ YERLER GEZİLDİ

Gezide Eskişehir’in tarihi yerlerini görme fırsatı bulan öğrenciler;Eskişehir Odunpazarı Evleri,Sazova Parkı, Hayvanat Bahçesi, Akvaryum , Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykelleri Müzesi, Porsuk Çayı , Kurşunlu Medresesi, Cam Seramik Atölyesi, Lületaşı Atölyesi gibi yerleri gezdi. Öğrenciler gezi esnasında Köfteci Ahmet'te öğlen yemeği yiyerek  Eskişehir’in meşhur Balaban Kebabı’nı da tatmış oldu.Sabah 07.00’da Edebali Ortaokulu’ndan hareket başlayarak, akşam 18.00’da Eskişehir’den dönüş yapılmasıyla sona eren gezi öğrencilerin büyük beğenisini kazandı.

Bugün 16:23 TSİ - Eğitim

Muhabir Yasemin Kaya

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