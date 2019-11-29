Edebali Ortaokulu’ndan öğrencilere Eskişehir Kültür Gezisi

Okul Müdür Yardımcısı Kemal Budak, Beden Eğitimi Öğretmenleri Ahmet Kahraman Akman, Mehmet Erkan ve Okul Aile Birliği Üyeleri’nin günübirlik düzenlediği geziye 2 otobüs eşliğinde 91 öğrenci katıldı.
TARİHİ YERLER GEZİLDİ
Gezide Eskişehir’in tarihi yerlerini görme fırsatı bulan öğrenciler;Eskişehir Odunpazarı Evleri,Sazova Parkı, Hayvanat Bahçesi, Akvaryum , Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykelleri Müzesi, Porsuk Çayı , Kurşunlu Medresesi, Cam Seramik Atölyesi, Lületaşı Atölyesi gibi yerleri gezdi. Öğrenciler gezi esnasında Köfteci Ahmet'te öğlen yemeği yiyerek Eskişehir’in meşhur Balaban Kebabı’nı da tatmış oldu.Sabah 07.00’da Edebali Ortaokulu’ndan hareket başlayarak, akşam 18.00’da Eskişehir’den dönüş yapılmasıyla sona eren gezi öğrencilerin büyük beğenisini kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz