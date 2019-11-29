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ODTÜ KYÖV'de Öğretmenler Günü

ODTÜ KYÖV Okulları “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutladı.
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Etkinlikler 2019-2020 eğitim döneminin ilk ara tatilinde öğretmenler arasında düzenlenen parkur yarışması ile başladı. Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Kurucu Başkanı Şerif ÜNAN öncülüğünde vakıf yöneticileri ODTÜ KYÖV Okulları öğretmenlerinin öğretmenler gününü bizzat kutlayarak, tatlı hediyelerini takdim edip, birlikte geleneksel öğretmenler günü pastasını kestiler.

SERGİ AÇTILAR

25 Kasım sabahı öğrenciler öğretmenlerini kırmızı halıda karşılayarak hediyelerini takdim ederek güne başladılar. Öğrenciler öğretmenlerine duygularını anlattıkları resimlerinden ve isimlerine özel hazırladıkları görsellerden oluşan bir sergi açtılar.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında okul konferans salonunda düzenlenen kutlama programında “Benim Öğretmenim” temalı şiir, kompozisyon ve resim dalındaki yarışmada derece alan öğrenciler eserlerini öğretmenlerine sundular. Ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Meslekte 10. ve 20. yılını dolduran öğretmenlere plaketleri takdim edildi. Program kapanışında öğrencilerin sürprizleri karşısında duygu dolu anlar yaşanırken öğretmenleriyle birlikte coşkuyla ve mutlulukla kutladılar.

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