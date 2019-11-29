İYİ Parti’den Akşener’e bin kişilik ziyaret

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 3 Aralık’ta Ankara’ya yapacakları ziyaretle ilgili il binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yıldız; “3 Aralık Salı günü 1000 kişilik kadın grubuyla Ankara’da İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener’i ziyaret ederek, Meclis Grup Toplantısı’na katılacağız. Kadınlarımızla Anıtkabir ziyareti de gerçekleştireceğiz” dedi.

Toplantıya İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın yanı sıra, Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Pelin Dönge ve ilçe kadın kolları temsilcileri de katıldı.Bin kişilik kadın grubuyla Anıtkabir ziyareti gerçekleştirecek olan ekip, Genel Başkan Meral Akşener’i de ziyaret ederek Meclis Grup Toplantısı’na katılacak. Bin kişilik ekip için 2 Aralık Pazartesi gecesi saat 01.00’de İzmit Milli İrade Meydanı’ndan (Eski Perşembe Pazarı Alanı) 20 civarı otobüs hareket edecek. Gezi ekibi 3 Aralık Salı günü Ankara’da olacak.

“BİZ İLKLERİ BAŞARAN BİR PARTİYİZ”

Ziyaretle ilgili açıklama yapan İYİ Pati İl Başkanı Yıldız; “Ankara’ya gitmek her siyasi partiye nasip olmaz. İlkleri başaran bir partiyiz. Sadece kadınlarımızla gideceğiz. Her zaman söylüyoruz Kocaeli küçük Türkiye’dir, biz Anadolu’yuz mesajını tüm Türkiye’ye vereceğiz. Bu arada erken seçim olacağını da düşündüğümüz için seçim çalışmalarımızı başlattığımızı da haber vermek istiyorum. Sayın Akşener’le Meclis Grup Toplantısı’na katılacağız. Toplantı sonrasında da Genel Başkanımız kadınlarımızla da görüşecek. Biz büyüyen ve çok hızlı ilerleyen bir aileyiz. İyi Parti halkı sevgi ve saygıyla kucaklayan bir partidir. Bu bizim için çok özel bir ziyarettir Sayın Başkanımız’a olan itimadımızı da gösteren bu ziyaretimizde büyük emek var. Bu ziyarette emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum” dedi.

“KADINLAR ŞİDDETİN GÜNÜNDE DE ŞİDDET GÖRDÜ”

Yıldız’ın ardından konuşan Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge ise; “Bu ziyaret bizim için çok önemli ve özeldir. Bu kadar büyük bir ekiple gitmekten de kadınlarımızla Atamız’a kavuşacağımız için de çok mutluyuz. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ydü. Bazı kadınlarımız şiddetin gününde, broşür dağıtırken Malatya ve Kayseri’de şiddete maruz kaldı. Ama biz İYİ Parti olarak, her zaman kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızı şiddetin her türünden uzak tutmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.