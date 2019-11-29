Goodyear üretimi yarın durduruyor

Önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla, üretime geçici süreli ara vereceğini bildirdi. Konuya ilişkin Goodyear tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“ Fabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları amacıyla, Adapazarı fabrikasında 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar 3 gün, İzmit fabrikasında ise 30.11.2019(yarın) tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar 15 gün üretime ara verilmesine karar verilmiştir.”