Goodyear üretimi yarın durduruyor

Önde gelen lastik üreticilerinden Goodyear Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla, üretime geçici süreli ara vereceğini bildirdi. Konuya ilişkin Goodyear tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:
“ Fabrika stok seviyelerini ayarlamak, fabrika modernizasyon proje uygulamaları ve bakım çalışmaları amacıyla, Adapazarı fabrikasında 05.12.2019 tarihinden 08.12.2019 tarihine kadar 3 gün, İzmit fabrikasında ise 30.11.2019(yarın) tarihinden 15.12.2019 tarihine kadar 15 gün üretime ara verilmesine karar verilmiştir.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz